Події 10 квітня в огляді «Бабеля»: Україна починає відбудовувати території, Литва навчатиме військових ЗСУ, а росія влаштовує табори для депортованих українців

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

До ночі 10 квітня українські військові відбили вісім атак російських окупантів. Українські захисники знищили 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи ППО в небі над Донбасом збили літак, вертоліт, чотири дрони та три крилаті ракети росіян. Крім того, вдарили чотирма ракетами «Точка-У» по скупченню окупантів у районі Купʼянська. Окупанти за добу завдали 7 ракетних ударів по Миколаївській області, також обстрілювали Дніпропетровську область, де знову постраждав аеропорт у Дніпрі, який зараз повністю знищений.

Окупанти розграбували духовну семінарію римо-католицької церкви у Ворзелі, коли місто було в окупації. Вкрали навіть пам’ятну чашу зі Святої Меси, яку провів Папа Римський Іоан Павло ІІ у 2001 році під час візиту в Україну. На ЧАЕС росіяни викрали джерела радіаційного випромінювання та ядерне паливо. Також вони знищили лабораторію.

Росія прямує до неминучого дефолту за зовнішніми боргами. США заблокували можливість розраховуватися за борги у валюті, тому 4 квітня росія провела виплату в рублях, але її не прийняли. З того моменту запустився 30-денний пільговий період, протягом якого рф може спробувати знайти спосіб виплатити борги. Міністр фінансів рф антон силуанов зазначив, що росія виплатить доларами, тільки якщо їхні резерви розморозять.

В росії з’явилися перші табори для примусово депортованих українців. Омбудсмен Людмила Денісова повідомила про три таких табори в Пензенській області. Там перебувають понад 400 українських громадян — здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, зокрема немовлят. Днями очікується ще партія примусово вивезених, орієнтовно 150 осіб. Табори обнесені парканом, вони під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена — виходити з табору заборонено.

Україна веде перемовини зі Словаччиною, щоб придбати 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Це модернізований варіант САУ DANA M2, які є на озброєнні ЗСУ, тому українські військові можуть використовувати їх без додаткового навчання. Британія надасть Україні протикорабельні ракетні системи, які саме — поки невідомо.

Литва навчатиме українських військових, для того щоб вони вміли оперувати новою технікою. Командувач армії Литви Вальдемарас Рупшис обговорив це питання з начальником штабу армії США Чарльзом МакКонвіллом. Тому, ймовірно, йдеться про військову техніку НАТО.

На Луганщині біля Рубіжного окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою. Над цистерною піднялася хмара отруйної пари, яка пішла в бік позицій самих росіян. Мешканців Рубіжного влада просить залишатися в укриттях, бо азотна кислота — отруйна, вдихання цих парів небезпечне для дихальних шляхів, аж до набряку легень.

Український уряд виділив перший мільярд гривень з резервного фонду на відбудову звільнених від окупантів територій. 400 млн гривень піде на Київську область. По 250 млн грн — Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн для Житомирщини.

Колишній премʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що розчарований рішенням путіна розпочати війну в Україні, а події в Бучі вважає воєнним злочином. Раніше Берлусконі був великим другом путіна та постійним лобістом його інтересів у Європі.