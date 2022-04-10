Литва організує навчання для українських військових

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Міністерство оборони України / Flickr

Для українських військових у Литві організують навчання. Зокрема тренуватимуть володіння військовою технікою та обладнанням.

Про це повідомляє Delfi.

За словами командувача Збройних сил Литви Вальдемараса Рупшиса, литовці готові тренувати українських інструкторів, щоб підготувати до роботи з технікою, військовим обладнанням або зброєю, яку має литовська армія.

«Це ті знання, які потрібні для управління [військовими] операціями в Україні», – заявив командувач Збройних сил Литви.

Вальдемарас Рупшис також обговорив це питання із Джеймсом Чарльзом МакКонвіллом, начальником штабу армії США, який нині перебуває з візитом у Литві.

«Уже майже два місяці Україна воює не лише за свою безпеку, а й за безпеку та демократію всієї Європи», — зазначив Рупшис.

7 квітня Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс погодився і надалі посилювати підтримку України у війні з росією та надаватиме широкий спектр різної зброї.

4 квітня Литва оголосила про закриття російського консульства у Клайпеді, а російському послу наказали залишити країну.