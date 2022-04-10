Російська армія втратила понад 19 тисяч військових у війні з Україною

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Стас Козлюк / Бабель

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні бойові втрати росіян з моменту вторгнення.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу.

19 300 осіб особового складу;

722 танки;

1 911 бойових броньованих машин;

342 артилерійські системи;

108 реактивних систем залпового вогню;

55 засобів ППО;

152 літаки;

137 гелікоптерів;

1 384 одиниці автомобільної техніки;

7 кораблів та катерів;

76 цистерн з ПММ;

112 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

25 одиниць спеціальної техніки;

4 пускові установки ОТРК.

«Бабель»

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.