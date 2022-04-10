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Російська армія втратила понад 19 тисяч військових у війні з Україною

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Стас Козлюк / Бабель

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні бойові втрати росіян з моменту вторгнення.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу.

«Бабель»

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.