Російська армія втратила понад 19 тисяч військових у війні з Україною
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Стас Козлюк / Бабель
Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні бойові втрати росіян з моменту вторгнення.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу.
- 19 300 осіб особового складу;
- 722 танки;
- 1 911 бойових броньованих машин;
- 342 артилерійські системи;
- 108 реактивних систем залпового вогню;
- 55 засобів ППО;
- 152 літаки;
- 137 гелікоптерів;
- 1 384 одиниці автомобільної техніки;
- 7 кораблів та катерів;
- 76 цистерн з ПММ;
- 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 25 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки ОТРК.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.