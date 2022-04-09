В Україні створили онлайн-архів російських воєнних злочинів з доказами звірств армії рф

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Стас Козлюк / Бабель

В Україні створили онлайн-архів російських воєнних злочинів. В ньому зібрані докази звірств російської армії в Україні, які гарантують неуникненне покарання для російських воєнних злочинців, йдеться в заяві МЗС України.

На сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Злочини поділені на 7 категорій:

вбивство невинних;

напади на цивільне населення або цивільні обʼєкти;

руйнування населених пунктів;

заручники та тортури;

незаконна депортація;

напад на релігію та культуру;

зґвалтування.

Сайт занурює відвідувачів у жахливу атмосферу війни, в якій українці змушені жити вже понад шість тижнів: звуки повітряних сирен, винищувачів та ракетних ударів, жахливі свідчення людей, які вижили.