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Генштаб: У війні з Україною росія втратила вже понад 19 тисяч своїх військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

unian.net

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні бойові втрати росіян з моменту вторгнення.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу.

Зокрема, противник втратив: