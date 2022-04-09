Генштаб: У війні з Україною росія втратила вже понад 19 тисяч своїх військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
unian.net
Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні бойові втрати росіян з моменту вторгнення.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу.
Зокрема, противник втратив:
- близько 19 100 осіб;
- 705 танків;
- 335 артилерійських систем;
- 1 895 броньованих машин;
- 108 систем ракетно-залпового вогню;
- 55 засобів ППО;
- 151 літак і 136 гелікоптерів;
- 1 363 одиниці автотехніки;
- 7 кораблів/катерів;
- 76 цистерн;
- 112 БПЛА та інше;
- 25 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.