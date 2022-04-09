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Віцепремʼєр Верещук оприлюднила гуманітарні коридори на 9 квітня

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук оприлюднила перелік гуманітарних коридорів на 9 квітня.

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