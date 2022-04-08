SpaceX успішно відправила на МКС першу туристичну місію
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon, на борту якого на МКС відправили першу комерційну туристичну місію Axiom-1. Запуск відбувся на замовлення компанії Axiom Space.
На МКС вирушили четверо людей: колишній астронавт NASA і віцепрезидент Axiom Майкл Лопес-Алегрія (командир), підприємець Ларрі Коннор (пілот Crew Dragon), канадський інвестор Марк Петі та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
Місія триватиме 10 днів, 8 з яких туристи перебуватимуть на МКС. Вартість польоту оцінюють у $55 мільйонів.
- Раніше планувалося, що запуск Crew Dragon із туристами в рамках місії Axiom-1 відбудеться 28 лютого, але його кілька разів переносили.