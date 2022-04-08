Україна повернула захоплене росіянами рятувальне судно «Cапфір»

Новини

Пошуково-рятувальне судно «Cапфір» повертається в Україну та буксирується на рейд румунського порту Суліна.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Це сталося завдяки спільним зусиллям вищого керівництва України, Міністерства інфраструктури, «Морської пошуково-рятувальної служби» та Міжнародної Морської Організації, зазначають у відомстві. Буксирування судна з місця передачі здійснює буксир «Авант» під прапором України.

Рятувальне судно «Сапфір» є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі. Йдеться не лише про пошук та порятунок людей, а й про аварійне буксирування та гасіння пожеж.

Зокрема, 13 жовтня 2021 року рятувальний буксир «Сапфір» за підтримки спеціалізованого флоту «Морської пошуково-рятувальної служби», за надзвичайно складних погодних умов, надав допомогу судну ВМС ЗС України «Балта». За це Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ нагородив екіпаж «Сапфіра».