Голова Єврокомісії передала Україні анкету про членство в ЄС

Новини

Flickr / EU-Ukraine Cooperation

У Києві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському анкету про членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Reuters.

Також Урсула фон дер Ляєн додала, що заповнення потребуватиме не років, як зазвичай, а тижнів. Зеленський запевнив її, що Україна підготує відповіді за тиждень.

«Росія зануриться в економічний, фінансовий і технологічний занепад, а Україна йде до європейського майбутнього, це те, що я бачу», — додала голова Єврокомісії.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.