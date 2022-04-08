У Чернігові від початку війни загинули близько 700 людей

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У Чернігові від початку вторгнення військ росії загинули близько 700 людей.

Про це «Укрінформу» повідомив мер міста Владислав Атрошенко.

За його словами, у цю цифру входять цивільні і військові. Більшість загиблих ідентифікували. 70 тіл впізнані поки не можуть. Ще 40 людей вважаються зниклими, але швидше за усе їх можна вважати загиблими, позаяк багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених військами рф.

Артошенко заявив, що орієнтовно у місті наразі залишились до 95 тисяч людей. До війни у місті мешкали до 290 тисяч людей.