Велика Британія ввела санкції проти дочок путіна і дочки лаврова

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Велика Британія запровадила санкції проти двох дочок президента росії путіна та дочки глави МЗС рф лаврова.

Про це йдеться в оновленому санкційному списку, датованому 8 квітня.

Британські активи Тихонової Катерини Володимирівни та Воронцової Марії Володимирівни, які також відомі як Путіна Катерина Володимирівна та Путіна Марія Володимирівна, віднині заморожені. Вʼїзд на територію Британії дочкам путіна заборонений.

Також у переліку фігурує Вінокурова Катерина Сергіївна (у документі вона також вказана як Лаврова Катерина Сергіївна).

6 квітня Велика Британія оголосила нові санкції проти рф, щоб «заморити військову машину путіна голодом». Вони торкнулися восьми олігархів і російських банків, зокрема найбільших у країні Сбербанку і московського кредитного банку.

Того ж дня санкційні обмеження проти найбільших банків рф, чиновників російського уряду та членів їхніх родин запровадили й Сполучені Штати. Під американськими санкціями опинилися також дочки президента росії путіна, дружини та дочки глави мзс рф лаврова, премʼєр-міністр михайло мішустін і заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв.