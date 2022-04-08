Представництво ЄС відновить роботу в Києві

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European Parliament / Flickr

Представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві через шість тижнів після початку війни.

Про це під час візиту в Київ заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, передає Spiegel.

Він заявив, що повернення посла ЄС покаже, «що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн». Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відновить роботу з невеликою командою.