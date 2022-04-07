Речник путіна визнав, що росія зазнала серйозних втрат у війна проти України

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Пресслужба президента Російської Федерації

У росії вперше на офіційному рівні визнали значні військові втрати своєї армії у боях в Україні.

Таку заяву зробив речник президента росії дмитро пєсков, передає ТАСС.

«Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас», — сказав він.

Ще в кінці березня в рф заявляли, що за місяць так званої «спецоперації» в Україні загинув 1 351 російський військовослужбовець і 3 825 отримали поранення. Генштаб України 7 квітня повідомляв, що на українській землі загинули 18 900 росіян-окупантів.