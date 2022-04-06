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Велика Британія ввела нові санкції проти рф, щоб «заморити військову машину путіна голодом»

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Carl Court / Staff

Велика Британія оголосила про додаткові санкції проти восьми олігархів і російських банків, у тому числі найбільших у країні Сбербанку і московського кредитного банку.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії під заголовком «Велика Британія вводить нові серйозні санкції, щоб заморити військову машину путіна голодом».

Останні санкції узгоджені із санкціями США, які вони також ввели проти двох дочок путіна.

«Сьогодні ми активізуємо нашу кампанію, щоб покласти край жахливій війні Путіна за допомогою деяких із наших найсуворіших санкцій, — зазначила міністр закордонних справ Ліз Трасс під час оголошення санкційних обмежень для росії.

Основні санкції, оголошені сьогодні, включають:

Напередодні оголошення нових санкцій премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: «Я боюся, коли ви подивитеся, що сталося в Бучі, ви побачите: те, що путін зробив в Україні, як на мене, виглядає як геноцид».

Він висловив впевненість, що міжнародне співтовариство і Велика Британія будуть і надалі йти в напрямку запровадження ще більших санкцій і більше покарань проти режиму путіна.

Раніше США оголосили новий пакет санкцій, який стосується найбільших банків рф, а також чиновників російського уряду та членів їхніх родин.