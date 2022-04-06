Велика Британія ввела нові санкції проти рф, щоб «заморити військову машину путіна голодом»

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Carl Court / Staff

Велика Британія оголосила про додаткові санкції проти восьми олігархів і російських банків, у тому числі найбільших у країні Сбербанку і московського кредитного банку.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії під заголовком «Велика Британія вводить нові серйозні санкції, щоб заморити військову машину путіна голодом».

Останні санкції узгоджені із санкціями США, які вони також ввели проти двох дочок путіна.

«Сьогодні ми активізуємо нашу кампанію, щоб покласти край жахливій війні Путіна за допомогою деяких із наших найсуворіших санкцій, — зазначила міністр закордонних справ Ліз Трасс під час оголошення санкційних обмежень для росії.

Основні санкції, оголошені сьогодні, включають:

заморожені активи проти Сбербанку і московського кредитного банку. Сбербанк є найбільшим банком росії, санкції вводяться в координації зі США;

Сбербанк є найбільшим банком росії, санкції вводяться в координації зі США; повна заборона всіх нових зовнішніх інвестицій в росію. У 2020 році інвестиції Великої Британії в росію становили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів. Це буде ще одним серйозним ударом по російській економіці;

У 2020 році інвестиції Великої Британії в росію становили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів. Це буде ще одним серйозним ударом по російській економіці; до кінця 2022 року Велика Британія припинить будь-яку залежність від російського вугілля та нафти, а після цього якнайшвидше припинить імпорт газу. З наступного тижня також буде заборонено експорт основного нафтопереробного обладнання та каталізаторів, що погіршить здатність росії виробляти та експортувати нафту;

З наступного тижня також буде заборонено експорт основного нафтопереробного обладнання та каталізаторів, що погіршить здатність росії виробляти та експортувати нафту; санкції проти ключових російських стратегічних галузей і державних підприємств . Це включає заборону на імпорт виробів із заліза та сталі, які є ключовим джерелом доходу;

. Це включає заборону на імпорт виробів із заліза та сталі, які є ключовим джерелом доходу; санкції буде спрямовано ще на вісьмох олігархів, які працюють у цих галузях, які путін використовує для підтримки військової економіки.

Напередодні оголошення нових санкцій премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: «Я боюся, коли ви подивитеся, що сталося в Бучі, ви побачите: те, що путін зробив в Україні, як на мене, виглядає як геноцид».

Він висловив впевненість, що міжнародне співтовариство і Велика Британія будуть і надалі йти в напрямку запровадження ще більших санкцій і більше покарань проти режиму путіна.

Раніше США оголосили новий пакет санкцій, який стосується найбільших банків рф, а також чиновників російського уряду та членів їхніх родин.