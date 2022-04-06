МЗС Угорщини викликало посла України через заяви Зеленського

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Українського посла в Будапешті Любов Непоп викликали у Міністерство закордонних справ Угорщини через нібито образливі заяви лідерів України на адресу угорської влади.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, для Угорщини «неприйнятні заяви про встановлення тоталітарних режимів» і «співучасть» країни у війні росії проти України. Він заявив, що лідери України «ображають» Угорщину.

Міністр зазначив, що Угорщина засуджує військову агресію, підтримує суверенітет України і допомагає гуманітарно, проте безпека угорського народу має першорядне значення. Останню фразу він озвучив у контексті відмови країни від постачання зброї Україні та впровадження енергетичних санкцій проти росії.