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Єврокомісія оголосила про пʼятий пакет санкцій проти росії

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Ursula von der Leyen / Twitter

Європейська комісія оголосила про пʼятий пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

Про це заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Він передбачає:

Також фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС працює над додатковими санкціями, зокрема щодо імпорту нафти, і розглядає деякі ідеї держав-членів ЄС про нові санкції.