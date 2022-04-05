Розвідка: Російських військових, які чинили звірства в Бучі, повертають в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Стас Козлюк / Бабель
Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну.
Ідеться про 64 мотострілецьку бригаду 35 загальновійськової армії рф. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.
Станом на 4 квітня бригаду вивели з України в білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня військових доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з «найгарячіших» точок (орієнтовно — Харківський напрямок).
Російські військові, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі, масово опираються поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом, а рапорти на звільнення не приймають.
- Після звільнення від окупантів Київської області, зокрема Ірпеня, Бучі й Гостомелю, у південно-західних від столиці містах знайшли багато братських могил і мертвих цивільних. Деяких людей росіяни катували і стратили.
- Наразі вже відомі ймовірні виконавці воєнних злочинів.