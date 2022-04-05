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Неминуча відплата для росії та допомога Туреччини у кризі з Маріуполем. Зеленский да інтервʼю українським журналістам

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Президент Володимир Зеленский дав інтервʼю українським журналістам, в якому розповів про Маріуполь, перемовини з росією і неминучу відплату за злочини військ рф в Україні.

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