Розслідувачі Bellingcat спростували всі твердження росії щодо воєнних злочинів у Бучі

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Журналісти-розслідувачі Bellingcat спростували твердження міністерства закордонних справ і міноборони росії щодо воєнних злочинів у Бучі (Київська область) проти цивільного населення. Вони проаналізували заяви офіційних осіб рф і державних змі про нібито «злочини українських нацистів», «провокації СБУ», «акторів, які грають мертвих», і «нестиковки у датах».

У міністерстві закордонних справ рф казали, що російські війська вийшли з Бучі 30 березня і докази злочинів росіян виявили нібито аж на четвертий день після звільнення міста. Проте мер міста заявляв про звільнення 31 березня, але вказував що у Бучі йде зачистка. Вже 1 квітня секретар Бучинської міськради Тарас Шаправський повідомляв про тіла людей на вулицях.

Відео і фотографії з Бучі, на яких зображені загиблі в цивільному, вперше зʼявилися у соціальних мережах 1 квітня. Це знову суперечить твердженням росії про те, що докази звірств не зʼявлялися до 3 квітня. Відео з тілами людей публікувалися у соцмережах і 2 квітня. На всіх відео показані одні й ті самі ділянки вулиці Яблуневої з різних ракурсів — на записах видно одні й ті самі трупи.

Тим не менш, ці відео з Бучі також використовувалися МЗС росії, щоб стверджувати, що деякі з трупів «рухалися» і кадри були «сфабриковані». Як доказ росіяни використовували фрагмент обрізаного відео, на якому один з трупів «піднімає руку». Аналіз показав, що камера зняла рух краплі води, що рухається по лобовому склу. Вона і створила ефект «рухомої» руки. Також примітно, що версія відео, опублікована у соціальних мережах людьми, які стверджують, що можна побачити рух руки, обривається за момент до, і після того, як крапля рухається тілом загиблої людини.

Ще одним доказом брехні росії виступають чисельні фотографії іноземних ЗМІ, зроблені у різні періоди з 1 по 3 квітня. На знімках тіла людей не змінюють свої положень.