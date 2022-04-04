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Генштаб: росія у війні в Україні втратила 18 300 своїх солдатів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 4 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 18 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці наступні: