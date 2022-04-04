Генштаб: росія у війні в Україні втратила 18 300 своїх солдатів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 4 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 18 300 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці наступні:
- 647 танків;
- 1 844 бойові броньовані машини;
- 330 артилерійських систем;
- 107 реактивних систем залпового вогню;
- 54 засоби протиповітряної оборони;
- 147 літаків;
- 134 гелікоптери;
- 1 273 одиниці автомобільної техніки;
- 7 кораблів/катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 25 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.