В Угорщині почали рахувати результати парламентських виборів. Партія премʼєра Орбана поки що перемагає
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Európa Pont / Flickr
В Угорщині 3 квітня відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, партія премʼєра Віктора Орбана здобуває на них перемогу.
Про це пише угорський ЗМІ Index.
За результатами підрахунків понад 28% бюлетенів, за партію Орбана «Фідес» проголосували 59,36% угорців, за обʼєднану опозицію — 29,44%.
Також до парламенту має шанс пройти ще одна партія — праворадикальна Mi Hazank. За неї проголосували 6,5% виборців.
Якщо Орбан переможе, то це вже стане четвертою поспіль його перемогою на парламентських виборах в Угорщині.
Також під час виборів в Угорщині проводили референдум щодо питання вивчення теми про ЛГБТ в угорських школах. Партія Орбана вирішила заборонити це та провести відповідне голосування.