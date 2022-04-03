ЗСУ взяли під контроль Припʼять і ділянку кордону з білоруссю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Фото УНІАН
Сьогодні, 3 квітня, підрозділи українського десанту взяли під контроль район міста Прип’ять і ділянку державного кордону України з білоруссю.
Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію, Прип’ять і зайняли зону відчуження у перший день війни, 24 лютого. 31 березня окупанти почали залишати Чорнобильську АЕС і місто Славутич, яке вони тримали в облозі. По собі вони лишили окопи і сміття, а також розграбували ЧАЕС і готель поряд.