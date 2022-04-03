Країни Балтії припиняють імпорт російського газу
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Російський газ з 1 квітня більше не надходить до Латвії, Литви та Естонії. Про це повідомив глава латвійського газового оператора Улдіс Барріс.
«Якщо раніше ще залишалися якісь сумніви в тому, чи можна довіряти постачанням з росії, то нинішні події ясно показують нам, що довіри більше немає», — зазначив Барісс.
Президент Литви Ґітанас Науседа закликав інші сторони ЄС слідувати прикладу країн Балтії. Балтійський ринок газом зараз забезпечують запаси палива у підземних сховищах.
- 2 квітня стало відомо, що Литва першою у ЄС відмовилась від російського газу.