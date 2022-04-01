Новини

Рада провела пʼяте засідання від початку російського вторгнення. Які закони ухвалили

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Верховна Рада України

Верховна Рада провела засідання, на якому ухвалила 21 законопроєкт.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, ухвалено закони про: