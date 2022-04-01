Російські окупанти розграбували ЧАЕС і готель поряд, перед тим як піти

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Facebook / Anton Usov

Голова Державного агентства з управління Зоною відчуження Євгеній Крамаренко розповів в ефірі телемарафону про стан Чорнобильської АЕС після того, як її покинули російські окупанти.

Так, працівників змусили підписати акт приймання-передачі станції. Старший серед росіян Якушев, позивний «Девʼяностий» погрожував у разі непідписання забрати співробітників ЧАЕС до білорусі. Після чого станцію пограбували: забрали компʼютери та навіть чайники із кавоварками. А з готелю у самому Чорнобилі окупанти вкрали сервізи, вилки, ложки, тарілки.

Щодо самої станції — всі датчики попередньо в нормі. Істотних пошкоджень інфраструктури самої Чорнобильської АЕС поки що не виявили, але це ще перевірятимуть. На ЧАЕС нині перебуває 59 працівників станції.