Російські війська, залишаючи ЧАЕС, забрали із собою полонених нацгвардійців

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Мер Славутича Юрій Фомічев в інтервʼю «Бабелю» розповів, що російські окупанти вже покинули Чорнобильську АЕС. Він також зазначив, що вони забрали з собою полонених нацгвардійців, яких захопили у перші дні війни.

Окупанти почали відходити до білорусі. Від Славутича вони вже відійшли на понад 40 кілометрів.

«Сьогодні десь ближче до обіду вони виходили великою колоною з села Михайло-Коцюбинське. Зараз ми намагаємося вирішувати гуманітарні питання, вже завезли трохи продуктів в місто, їздять волонтери і вивозять людей в Київ — це поки не зелений коридор, люди їдуть на власних машинах», — розповів він.

До цього «Енергоатом» повідомив, що російські окупанти залишають Чорнобильську АЕС і місто Славутич. У радіактивному Рудому лісі вони залишили по собі окопи. Також «Енергоатом» опублікував «Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції», який підписали окупанти, залишаючи станцію.