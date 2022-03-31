Японія офіційно називатиме Курильські острови окупованими росією територіями

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Відтепер Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією».

Kyodo пише, що таке формулювання офіційно внесли в урядовий довідник «Синя книга дипломатії». Раніше острови вказували називали «споконвічними землями».

Зміни внесли на тлі агресії росії проти України. Токіо офіційно притендує на чотири острови — Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, які в 1945 році окупував Радянський Союз. Всіх японців звідти виселили примусово. Після війни Росія (правонаступниця СРСР) та Японія так і не підписали мирний договір.

21 березня росія вийшла з тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, пов’язані з Курильськими островами. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через війну росії проти України. Вже 26 березня росія розпочала на островах військові навчання.