В України до суду пішов перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні до суду скерували перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм — судитимуть жителя Рівненщини.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Його звинувачають у держзраді та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК).
За даними слідства, чоловік ще до вторгнення мав проросійські погляди та передавав спецслужбам росії інформацію про переміщення техніки ЗСУ і місця розташування військових частин. Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по цих об’єктах. Крім того, чоловік планував очолити окупаційні органи в разі захоплення території Рівненської області.
Під час обшуків у чоловіка знайшли 4 боєкомплекти набоїв і дві гранати РГД-5 із запалами до них.
Тепер йому йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.