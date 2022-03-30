Netflix відкриє офіс у Варшаві. Він буде центром для Східної Європи

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Thibault Penin / Unsplash

Стримінговий сервіс Netflix цього року відкриє фізичний офіс у польській столиці Варшаві, який буде функціонувати як центр для Центральної та Східної Європи, зокрема й для України.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Варшавський офіс допоможе побудувати довгострокову співпрацю в регіоні та надасть нові можливості для творців контенту в Польщі, Україні, Румунії, Чехії, Угорщині та Хорватії.

У 2016 році Netflix локалізував свій сервіс у Польщі. Незабаром після цього стримінг став доступним румунською, чеською, угорською, хорватською та українською мовами.