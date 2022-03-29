«Схеми»: Відсторонений голова Конституційного суду Тупицький у Відні. Офіційно кордон він не перетинав

Новини

Проєкт журналістських розслідувань «Схеми» повідомляє, що відсторонений очільник Конституційного суду України Олександр Тупицький зараз перебуває у столиці Австрії.

Журналісти опублікували серію фотографій за 24 березня з Тупицьким біля віденського готелю Stefanie.

За даними розслідувачів, 17 березня родина Тупицького (дружина Ольга та двоє дітей) виїхала на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав: останні дані про перетин ним кордону 22 лютого ㅡ це приліт із Туреччини.