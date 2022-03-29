Гендиректора «Антонова» Сергія Бичкова відсторонили. Капітан «Мрії» казав, що літак знищили через бездіяльність керівництва
- Автор:
- Костя Андрейковець
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«Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.
Як повідомляє пресслужба «Укроборонпрому», генеральний директор концерну Юрій Гусєв надіслав «відповідні звернення до правоохоронних органів» і концерн усіляко сприяє Службі безпеки України «у зʼясуванні обставин можливих порушень».
Там не уточнили, про які оприлюднені факти йдеться.
- Сергія Бичкова призначили на посаду гендиректора ДП «Антонов» у травні 2021 року. До цього він виконував обов’язки керівника компанії.
- 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.
- Вже 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».