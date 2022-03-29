Кількість загиблих через ракетний обстріл Миколаївської ОДА зросла до 12 людей
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- Анна Холоднова
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telegram / Офіс Генерального прокурора
Кількість жертв ракетного обстрілу Миколаївської ОДА зросла. Наразі відомо про 12 загиблих. Ще 33 працівника держадміністрації дістали поранення.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Також слідчий відділ Управління СБУ в Миколаївській області під керівництвом Миколаївської обласної прокуратури розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Зараз на місці продовжують роботу рятувальники, слідчі СБУ та поліцейські.