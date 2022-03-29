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Уряд запустив програму підтримки для переселенців, щоб вони не їхали з України

Автор:
Анна Холоднова
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Уряд почав реалізацію програми, спрямовану на те, щоб люди залишались в Україні, зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема вони передбачають наступні кроки: