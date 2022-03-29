Кличко: За час війни окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Із 24 лютого росіяни викрали 11 мерів міст та 8 інших посадовців муніципалітетів, повідомив голова Асоціації міст Віталій Кличко.

«Я наголошую, що викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову», — зазначає він.

Мер Києва також закликав демократичний світ докладати максимум зусиль для припинення війни.