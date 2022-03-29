У Стамбулі делегації України і росії обговорюють гарантії безпеки і припинення вогню. Радник голови ОП Подоляк дав проміжний брифінг

Новини

Сергій Моргунов / «Бабель»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дав проміжний брифінг у Стамбулі, де проходять перемовини між українською і російською делегаціями.

«Зараз йдуть консультації з декількох питань. Ключові — міжнародні гарантії безпеки. Тільки з ними ми зможемо закінчити війну на вигідних умовах Україні. Другий блок питань — про припинення вогню для вирішення гуманітарних потреб. Окремо маємо ще одну проблему — проблема ескалації війни, ескалації ненависті та порушення звичаїв і правил ведення війни. Йдуть заклики [у інформаційному просторі] з обох сторін до знищення націй — це призводить до конфліктів і появи відео із порушенням Женевських конвенцій стосовно військовополонених», — сказав Подоляк.

Генерал Олександр Кириленко, який стояв поряд, заявив, що всі мають дотримуватись правил поводження з військовополоненими і якщо закони будуть порушуватися, то буде покарання.