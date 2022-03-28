Reuters: Американська розвідка припускає, що Абрамовича й українських учасників переговорів з росією не труїли

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Американська розвідка припускає, що хвороба російського мільярдера Романа Абрамовича й українських учасників мирних переговорів виникла через вплив факторів довкілля (імовірно, екологічних), а не внаслідок отруєння.

Про це пише Reuters.

Офіційний представник США заявив агентству, що розвідка «майже впевнена», що це було повʼязано з «навколишнім середовищем», а не зотруєнням. Чиновник говорив на умовах анонімності та відмовився вдаватися до подробиць.