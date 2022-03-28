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Голова розвідки України: У нас є джерела в кремлі, зокрема в адміністрації путіна

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів журналістам видання Coffee or Die, що Україна за допомогою агентурної розвідки, включаючи джерела в кремлі, отримує велику кількість інформації про наміри росії.

Головні тези з інтервʼю Буданова:

Раніше розвідка Міноборони повідомляла, що олігархи росії потерпають від санкцій та хочуть зупинити путіна.