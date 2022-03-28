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У Раді зареєстрували проєкт закону, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Facebook / Андрій Лесик

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який визначає процедуру та наслідки заборони партій, що мають звʼязок з рф.

Про це повідомила представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Ольга Совгиря.

Основні положення цього законопроєкту:

20 березня Рада нацбезпеки і оборони на час воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з рф, зокрема йдеться про «Опозиційну платформу— За життя» та Партію Шарія.

26 березня Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко повідомив, що діяльність фракції ОПзЖ в Одеській районній раді повністю зупинена.