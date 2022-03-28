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Міністр економіки розповіла про економічні втрати України внаслідок війни

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Pixabay

Наразі втрати України внаслідок війни вже сягнули $564,9 мільярда.

Про це повідомляє міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, структура руйнувань виглядає наступним чином: