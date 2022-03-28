Біля берегів Туреччини та Румунії знайшли морські міни — імовірно, російські
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ВМФ РФ / / «Бабель»
Уранці 28 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило про виявлення міни біля узбережжя країни в Чорному морі. Її виявили біля селища Ігнеада, розташованого поблизу кордону з Болгарією. Згодом міну знищила група морського спецназу (SAS).
Після цього ще одну дрейфуючу міну в Чорному морі знашли за 70 кілометрів від берегів Румунії. Її помітили моряки риболовецького судна, пише Digi24. Зараз район прочісує мінний тральщик ВМС Румунії.
- Раніше Туреччина попереджала про можливий дрейф мін у Чорному морі. 26 березня міну виявили біля Босфору.
- Перед цим росіяни заявили, що нібито українська сторона замінувала підхід до своїх берегів з Чорного моря, але міни почали дрейфувати в бік Босфору. У рф навіть назвали їх точну кількість — 420. Це може свідчити про те, що це саме російські міни, оскільки точно порахувати кількість мін у штормовому морі майже неможливо.
- Україна прямо звинувачує росію в мінуванні Чорного моря.