Біля берегів Туреччини та Румунії знайшли морські міни — імовірно, російські

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Уранці 28 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило про виявлення міни біля узбережжя країни в Чорному морі. Її виявили біля селища Ігнеада, розташованого поблизу кордону з Болгарією. Згодом міну знищила група морського спецназу (SAS).

Після цього ще одну дрейфуючу міну в Чорному морі знашли за 70 кілометрів від берегів Румунії. Її помітили моряки риболовецького судна, пише Digi24. Зараз район прочісує мінний тральщик ВМС Румунії.