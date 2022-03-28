МЗС України рекомендує українцям, які стали жертвами примусового вивезення росіянами, звертатися до посольств. Список

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які стали жертвами примусового вивезення росіянами з окупованих територій, повідомити свої дані найближчому українському посольству в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

Ось список контактів:

Посольство України в Естонській Республіці. Тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477. Електронна пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua;

Посольство України в Латвійській Республіці. Тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956. Електронна пошта: emb_lv@mfa.gov.ua;

Посольство України в Республіці Білорусь. Тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59. Електронна пошта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua;

Посольство України в Грузії. Тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88. Електронна пошта: emb_ge@mfa.gov.ua;

Посольство України в Азербайджанській Республіці. Тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05. Електронна пошта: emb_az@mfa.gov.ua;

Посольство України в Республіці Казахстан. Тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610. Електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua;

Посольство України в Республіці Фінляндія. Тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200. Електронна пошта: emb_fi@mfa.gov.ua;

Посольство України в Китайській Народній Республіці. Тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647. Електронна пошта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua;

Посольство України в Республіці Вірменія. Тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273. Електронна пошта: emb_am@mfa.gov.ua;

Посольство України в Литовській Республіці. Тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194. Електронна пошта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua;

Посольство України в Республіці Польща. Тел.: +48 698 608 837. Електронна пошта: consul_pl@mfa.gov.ua;

Консульство України в Гданську. Тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33. Електронна пошта: gc_plg@mfa.gov.ua;

Посольство України в Турецькій Республіці. Тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58. Електронна пошта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua.

Зазначені дипустанови нададуть необхідні консультації та допомогу для повернення в Україну.