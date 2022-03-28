Оголошено переможців «Оскар-2022». Найкращий фільм — «CODA: У ритмі серця»

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Bill Eppridge / Contributor / Getty Images

У Лос-Анджелесі пройшла 94 церемонія вручення кінопремії «Оскар».

Найкращим фільмом став «CODA: У ритмі серця». Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Вілл Сміт («Король Річард»). Найкраща жіноча роль — Джессіка Честейн («Очі Теммі Фей»). Найкращий режисер — Джейн Кемпіон («У руках пса»).

Найкращий звук — фільм «Дюна». Ця ж стрічка взяла нагороди у номінаціях «Найкращий монтаж», «Найкращий саундтрек» (Ганс Циммер), «Найкраща робота художника-постановника», «Найкраща операторська робота» і «Найкращі візуальні ефекти».

Найкращим документальним короткометражним фільмом стала стрічка «Королева баскетболу». Найкращий анімаційний короткометражний фільм — «Склоочисник». Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Довге прощання». Найкращий анімаційний фільм — «Енканто».

Найкращий іноземний фільм — «Сядь за кермо моєї машини» (Японія), найкращий документальний повнометражний фільм — «Літо душі», найкраща оригінальна пісня — No Time to Die – 007 (Не час помирати).

Цьогорічне вручення нагород відбувалося на тлі війни росії проти України, тому під час церемонії низка акторів підтримала Україну, а на самому заході хвилиною мовчання вшанували загиблих українців.