Компанія-творець безпілотників Bayraktar представила новий БПЛА з українським двигуном

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Турецька компанія Baykar Makina представила новий бойовий безпілотник Kızılelma («червоне яблуко») з українським двигуном.

У Kızılelma (проєкт MİUS) реактивні двигуни від українського державного підприємства «Івченко-Прогрес» (у 2021 році компанія замовляла АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ). Завдяки їм безпілотник може розвивати швидкість до 800 км/год. Вантажопідйомність Kızılelma — 1 500 кг.

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Прототип Kızılelma здійснить свій перший політ не раніше 2023 року. Очікується, зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu [ще будується], який має стати першою у світі авіаматкою для дронів.