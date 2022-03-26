ЗСУ звільнили від російських окупантів Тростянець
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сили оборони України звільнили від російських окупантів місто Тростянець Сумської області.
Про це повідомила 93 окрема механізована бригада ЗСУ і керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
«Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.
Бійцям вдалося здолати Кантемирівську танкову дивізію рф. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96 окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець. Зазнавши низки невдач, російська армія покинула Тростянець, лишивши озброєння, техніку та боєприпаси.
- Росіяни майже вщент знищили місто. Його повністю окупували 6 березня. Російські війська грабували місто, розстрілювали місцевих мешканців, блокували гумдопомогу, у будівлі поліції Тростянця влаштували штаб.