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Польща, Чехія і Словенія представили план порятунку України. Він включає 10 пунктів

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Анастасія Волкова / «Бабель»

Премʼєр-міністр Польщі Матуеш Моравецький опублікував статтю на сайті Politico, в якій виклав план допомоги Україні та припинення війни. Цей план Польща підготувала разом із Чехією та Словенією і він складається з 10 пунктів.

Моравецький підкреслив, що після початку війни ЄС запровадив вже чотири пакети санкцій, але цього мало. Тому три країни пропонують такі подальші кроки:

Моравецький підкреслив, що якщо цей план не спрацює, то ЄС має бути готовий йти далі і вводити нові санкції.

«У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами», — заявив він.