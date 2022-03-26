Україна в ніч на 27 березня перейде на літній час

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Jaelynn Castillo / Unsplash

У ніч з 26 на 27 березня Україна перейде на літній час.

Як і зазвичай, в останню неділю березня українцям о 03:00 потрібно буде перевести стрілки своїх годинників на одну годину вперед — на 04:00. Надалі точний час у Києві можна перевірити за цим посиланням.