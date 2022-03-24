Єнс Столтенберг залишиться головою НАТО ще на рік

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на один рік.

На саміті НАТО країни — члени Альянсу вирішили продовжити повноваження Столтенберга. Вони подякували Столтенбергу за лідерство в такий критичний для світової безпеки момент.

До початку війни в Україні Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін генсека НАТО та погодився очолити Центробанк Норвегії. Але тепер його повноваження продовжили до жовтня 2023 року.