Покарання за пособництво рф і нецільове використання гумдопомоги. Рада ухвалила низку важливих рішень
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховна Рада на засіданні 24 березня ухвалила за низку важливих рішень і законопроектів, серед посилення покарання за пособництво країні-агресору, кримінальна відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану, та багато іншого.
Прийнято наступні проєкти:
- № 7190 — про вдосконалення норм податкового законодавства для роботи економіки держави під час війни («Митна реформа»);
- № 0133 — додаткові $100 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку;
- № 7178 – спрощення набуття прав користування на земельні ділянки с/г призначення в умовах воєнного стану;
- № 6417 — про урегулювання питань, пов’язаних із пенсійним забезпеченням членів сімей колишніх військовослужбовців, у тому числі добровольців, загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС;
- № 5583 — про визначення системи соцзахисту ветеранів війни та комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни;
- № 7179 — про доповнення переліку посадових осіб, яким надається державна охорона;
- № 7182 — про захист критичної інфраструктури України від кібератак;
- № 7181 — про скасування кримінальної відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв;
- № 7184 — про спрощення процедури присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану;
- № 7183 — про деталізацію порядку здійснення кримінального провадження в умовах введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану;
- № 7186 — про встановлення справедливого покарання для осіб, які допомагають державі-агресору (від 10 до 12 років тюрми), а також про обмеження доступу таких осіб до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування;
- № 7185 — про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
- № 3793 — про забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства;
- № 7146 — про кримінальну відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;
- № 7153 — про надання додаткових повноважень центральні та місцевій владі для оперативного прийняття рішень в умовах воєнного стану;
- № 7132 — про касування ЗНО у 2022-ому році (з заміною на іншу модель вступу);
- № 6416 — про продовження можливості участі міжнародних організацій у закупівлі ліків для України;
- № 7173 — про особливості поводження з військовополоненими та встановлення повноважень органів влади у цьому питанні;
- № 7187 — про врегулювання участі народних депутатів у ЗСУ та ТРО в умовах воєнного стану (тільки перше читання);
- № 7192 — про особливості оренди державного та комунального майна в умовах воєнного стану (спрощена процедура надання приміщень на пільгових умовах);
- № 7180 — про вдосконалення засад організації та ведення руху опору;
- № 7189 — про запровадження кримінальної відповідальності (до 12 років) за публікацію інформації про переміщення наших збройних сил;
- № 7176 — про звільнення членів Наглядової Ради за не прибуття на місце роботи.