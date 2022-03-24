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«Потрібні нові жорсткі санкції». МЗС України відреагувало на примусову депортацію росією мешканців Маріуполя

Автор:
Костя Андрейковець
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Geraint Rowland Photography / Getty Images

МЗС України відреагувало на примусову депортацію росією мешканців Маріуполя.

Такі дії росії є грубим порушенням законів і звичаїв ведення війни, норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій 1949 року та Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій. «Ми закликаємо світових лідерів, які сьогодні зібралися у Брюсселі на саміт НАТО, G7 і ЄС, вжити термінових заходів, щоб врятувати життя мешканців Маріуполя та інших українських міст, які опинилися в негуманній облозі російської армії. Міжнародна спільнота має ухвалити нові жорсткі санкції проти рф, щоб зупинити її смертоносну воєнну машину», — заявили в МЗС.