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У Сумах на хімічному заводі стався витік аміаку. Зона ураження — 2,5 кілометра

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Pikist

У Сумах на заводі «Сумихімпром» стався витік аміаку. Зона ураження становить 2,5 кілометра.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, загрози для самого міста немає, оскільки вітер дме в інший бік. Під загрозою опинилося село Новоселиця.

Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

Перша допомога при отруєнні аміаком: