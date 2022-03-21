У Сумах на хімічному заводі стався витік аміаку. Зона ураження — 2,5 кілометра

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У Сумах на заводі «Сумихімпром» стався витік аміаку. Зона ураження становить 2,5 кілометра.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, загрози для самого міста немає, оскільки вітер дме в інший бік. Під загрозою опинилося село Новоселиця.

Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком: